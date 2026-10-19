Ende September musste Lindt seine Umsatzprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr senken. Statt des ursprünglich erwarteten organischen Wachstums von 6 bis 8 Prozent rechnet der Konzern für 2026 nur noch mit 0 bis 2 Prozent. Neben den hohen Preisen belastete auch die sommerliche Hitze in Europa das Geschäft. An der Börse löste die Gewinnwarnung einen Kurssturz aus.