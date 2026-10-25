Einen konzernweiten Stellenabbau schloss Tanner aus. In ein bis zwei Jahren werde Lindt eher mehr Mitarbeitende beschäftigen als die derzeit rund 15'000. Zum vorzeitigen Abgang von Konzernchef Adalbert Lechner sagte Tanner, der Führungswechsel sei nötig gewesen, um rasch wieder Planungssicherheit zu schaffen. Lechner wäre ohnehin in rund einem Jahr pensioniert worden. Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt die Leitung interimistisch. Bei der Suche nach einem definitiven Nachfolger würden auch externe Kandidaten berücksichtigt.