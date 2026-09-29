EBIT- und Mittelfristziele bestätigt

An seinem Ziel, die EBIT-Marge 2026 um 20 bis 40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr zu verbessern, hält Lindt&Sprüngli derweil fest. Für 2027 erwartet der Schokoladen-Konzern dann wieder ein positives Volumenwachstum - gestützt auf eine angepasste Preisstrategie, höhere Markeninvestitionen und gesunkene Kakaopreise. Auch ein konsequentes Kostenmanagement soll dabei helfen, wobei dazu keine weiteren Angaben gemacht wurden. Den Finanzausblick für 2027 wird Lindt im ersten Quartal veröffentlichen.