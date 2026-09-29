In eine ähnliche Richtung kommentieren die UBS-Experten: «Wir glauben, dass die heutige Herabsetzung der Prognose die Erwartungen der Investoren neu kalibriert und dass es einige Zeit dauern könnte, bis diese Anpassung verdaut ist», heisst es in einer ersten Reaktion der Grossbank. Die Konsenserwartungen für den Umsatz müssten wohl um rund 3 Prozentpunkte gesenkt werden. Die Experten von Oddo BHF rechnen sogar mit einem um bis zu 5 Prozentpunkte tieferen Konsens. Lindt habe wohl seine Fähigkeit überschätzt, Preiserhöhungen wie in der Vergangenheit durchsetzen zu können.