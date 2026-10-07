Das gegnerische Lager spricht von einem «Angriff auf alle Beschäftigten mit tiefen Löhnen». Mit dem neuen Gesetz könnten von Branchen ausgehandelte und allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge (GAV) die per Gesetz verankerten Mindestlöhne in Kantonen oder Gemeinden übersteuern. In Kantonen und Städten mit bereits beschlossenen, aber noch nicht eingeführten Mindestlöhnen würden Zehntausende nicht davon profitieren.