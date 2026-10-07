Kantonale Mindestlöhne existieren heute in Genf, Neuenburg, Basel-Stadt, im Jura und im Tessin. Die letzten drei Kantone wären von der Vorlage allerdings nicht betroffen, weil dort bereits ein Vorbehalt für allgemeinverbindliche GAV gilt. Doch in Zukunft sollen diese nicht mehr an die Teuerung angepasst werden, wie das Referendumskomitee weiter kritisiert.