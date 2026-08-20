In Lettland hat das Statistikamt zum ersten Mal eine Liste von einheimischen Unternehmen veröffentlicht, die trotz Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin Handel mit Russland und Belarus betreiben. Darauf befinden sich die Namen von rund 170 lettischen Firmen, die Waren in die beiden Nachbarländer exportieren oder aus diesen importieren. Die auf der Internetseite der Behörde des baltischen EU- und Nato-Landes hinterlegte Übersicht soll künftig einmal im Monat aktualisiert werden, hiess es in der Mitteilung.