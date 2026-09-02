Die Nato muss nach Ansicht von Litauens Verteidigungsminister Robertas Kaunas eine angemessene Gegenreaktion auf die Gefahr durch russische hybride Angriffe finden. «Aktuell stehen wir vor dem Problem, dass Russland sich nicht ändern wird. Das bedeutet, dass wir als Nato-Organisation in der Lage sein müssen, die Bedrohungen in der Grauzone, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu bekämpfen und ihnen mit einer gleichwertigen Antwort zu begegnen», sagte Kaunas litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. Die Nato-Staaten müssten eine gemeinsame Antwort auf derartige Bedrohungen vorbereiten.