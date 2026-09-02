Litauens Verteidigungsminister äusserte sich mit Blick auf den gescheiterten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen, für den die Bundesregierung Russland verantwortlich macht. Auf die Frage, warum die Nato im Zusammenhang mit dem Vorfall nicht Artikel 4 aktiviert habe, sagte Kaunas, dass Deutschland Russland eindeutig als Aggressor identifiziert habe. Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Beratungen der Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat für von aussen gefährdet erklärt. Die Regierung in Vilnius hatte zuvor ihre uneingeschränkte Solidarität mit Deutschland bekundet./awe/DP/jha
(AWP)