Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer mehr als 1.000 amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Litauen beendet. Wie viele US-Truppen nun in den Baltenstaat verlegt werden, sei Nauseda zufolge noch nicht bestätigt. Ihre Zahl werde aber nicht geringer sein werde als bisher, teilte der Präsident mit./awe/DP/mis