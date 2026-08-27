Trotz des Zeitalters von Drohnen blieben die Panzer unerlässlich, wurde die ukrainische Botschafterin Olha Nikittschenko in der Mitteilung zitiert. Repariert wurden die Panzer in einem Wartungszentrum von LDS, einem litauischen Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Rüstungsfirmen Rheinmetall und KNDS. Finanziert wurde die Instandsetzung den Angaben zufolge von Deutschland, das der Ukraine nach langer Debatte seit Anfang 2023 Leopard-2-Panzer liefert. Auch andere Nato-Partner haben der Ukraine Panzer aus ihren Beständen übergeben./awe/DP/mis
(AWP)