Kaunas billigte den Einsatz der Armee und sagte im litauischen Rundfunk, dass bis zu 100 Soldaten die Grenze bewachen sollen. Geplant sei, dass sie für einige Wochen an der Grenze bei Kaliningrad stationiert werden, wobei sowohl der Zeitraum als auch die Truppenstärke je nach Lageentwicklung angepasst werden könnten.