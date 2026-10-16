Litauen wird aus Sicherheitsgründen vorsorglich den verstärkten Schutz seiner Grenze zur russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad verlängern. Die militärische Unterstützung des Grenzschutzes des baltischen EU- und Nato-Landes werde bis Mitte November beibehalten, teilte Verteidigungsminister Robertas Kaunas mit. Er begründete dies mit möglichen Flüchtlingsströmen von Bewohnern der Region Kaliningrad und der Gefahr damit verbundener illegaler Grenzübertritte.