Blockaden seit vergangener Woche

Marco Nobis, ein Molkerei-Chef aus Kampanien, sagte dem Nachrichtenportal «Il Post»: «Wir dachten, wir könnten weitermachen, weil die Bauernhöfe, die uns mit Milch beliefern, nur wenige Kilometer von der Molkerei entfernt liegen.» Man habe aber aufhören müssen. «Uns hätten ohnehin die Materialien zum Verpacken des Mozzarellas gefehlt: Wir bekommen nicht einmal die Styroporboxen, die wir für den Versand benötigen», sagte Nobis.