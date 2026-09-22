Die auf die kommenden fünf Jahre ausgerichtete neue Strategie setze auf Wachstum, Exzellenz und Resilienz, teilte die LLB am Dienstagabend mit. Mit ihr solle das Potenzial der LLB weiter entfaltet werden und Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeitende geschaffen werden. «Elevate» löst die auslaufende Strategie «ACT-26» (für Accelerate und Transform) ab.