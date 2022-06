Die Strategie sieht Investitionen in Unternehmen vor, die sich auf die Verwendung von Materialien in ihren Produkten konzentrieren, die wiederverwendbar sind oder wiederverwendbare Stoffe enthalten, die Energie- oder Ressourceneffizienz in industriellen Prozessen fördern und die sich für eine nachhaltigere Abfallwirtschaft einsetzen.Weitere Informationen von BlueBay Asset Management finden Sie hier

Unsere Impact-Aligned Bond-Strategie, die im Mai 2021 aufgelegt wurde, ist eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, thematische Strategie für öffentliche Anleihen, die sich auf die Zuweisung von Kapital an "Lösungsanbieter" konzentriert - Unternehmen, die heute etwas bewirken, indem sie die Probleme von morgen angehen. Die erfahrenen ESG-Spezialisten des Teams investieren in sieben auf Mensch und Umwelt ausgerichtete Nachhaltigkeitsthemen, von denen eines der Themen die "Kreislaufwirtschaft" ist. Die Thematik der Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf Investitionen in Lösungen, die die Umweltbedingungen verbessern, indem sie Abfälle und Umweltverschmutzung vermeiden, Produkte und Materialien in Gebrauch halten und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Systemen fördern. Hierunter befinden sich Unterthemen, die eine Reihe von Punkten umfassen, darunter:

Mit ihren Bemühungen verfolgen die Investoren zwei Zielsetzungen. Erstens ermutigen sie die Unternehmen (sei es durch ihre Investitionsentscheidungen oder durch ihr Engagement), alternative Geschäftsmodelle in Betracht zu ziehen. Zweitens möchten die Investoren verdeutlichen, dass Unternehmen durch einen proaktiveren, strategischen und ganzheitlichen Ansatz Wettbewerbsvorteile erlangen können - und dass sie, wenn sie sich weigern, sich zu ändern, Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Dies gilt insbesondere angesichts der zunehmenden Regulierung, bei der die Aufsichtsbehörden Zielvorgaben für die Behandlung von Abfällen und das Recycling einführen oder bestimmte Produkte besteuern, um schädliche Verfahren zu unterbinden, während sie gleichzeitig Anreize für die zu fördernden Verfahrensweisen schaffen. Die Konsumenten und die Gesellschaft als Ganzes sind ein weiterer Katalysator, wie die öffentliche Empörung über die schädlichen Auswirkungen von Kunststoffen auf unsere Tierwelt zeigt, die durch die wachsende Zahl der Millennials noch verstärkt wird. Millennials legen in der Regel mehr Wert auf Nachhaltigkeit als frühere Generationen und sind bereit, sozial verantwortungsbewusste Konsumgewohnheiten anzunehmen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Investitionen in die Kreislaufwirtschaft sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind und Unternehmen, Investoren und Konsumenten von diesem innovativen, langfristigen und nachhaltigen Modell profitieren.

Die Anstrengungen haben sich zunehmend auf die Bewirtschaftung des "natürlichen Kapitals" ausgedehnt, d. h. auf die Art und Weise, wie wir mit Ressourcen wie Wäldern oder den Fischen in unseren Ozeanen umgehen. Die Verbesserung der Prozesseffizienz - "mit weniger mehr erreichen" - ist ebenfalls ein wichtiges Thema, das sich in Bemühungen wie der Steigerung der Energieeffizienz widerspiegelt.

