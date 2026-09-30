KI bietet dem weltweit führenden Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Webcams aber auch neue Geschäftschancen. Immer mehr Menschen sprächen mit KI-Systemen, statt nur zu tippen, erklärte die Firmenchefin. Programmierer nutzten dafür etwa Mikrofone und Headsets und teilweise sogar Gaming-Pedale, um schneller mit KI zu arbeiten. Logitech sehe sich daher als «Augen, Ohren und Hände der KI», sagte Faber.