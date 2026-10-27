Ausblick und Zulieferer-Ausfall

Das seit den Zahlen zum ersten Quartal bekannte Zulieferer-Problem durch einen Vorfall in einer Fabrik hat zudem offenbar weniger drastische Auswirkungen als zunächst befürchtet. Nun soll der Umsatz im dritten Quartal deswegen lediglich noch um 70 bis 80 Millionen gedrückt werden. Im Sommer war Logitech von bis zu 200 Millionen ausgegangen. Seit September sei die Fabrik wieder geöffnet, die volle Kapazität soll bis Ende des Kalenderjahres wieder erreicht werden.