Auch wenn die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, geht Logitech davon aus, dass der Angreifer eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle in einer Softwareplattform eines Drittanbieters ausgenutzt hat. Darüber konnte er gewisse interne Daten aus dem IT-System kopieren. Die Schwachstelle konnte bereits geschlossen werden, heisst es weiter.