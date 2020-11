Logitech will Hälfte der Mäuse aus rezykliertem Plastik herstellen

Dadurch würden jährlich 7'100 Tonnen an neu produziertem Plastik und 11'000 Tonnen Kohlenstoff vermieden, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Der Prozentsatz des wiederverwerteten Kunststoffs in jedem Produkt variiert je nach Art, Farbe und Material, aus dem ein Produkt besteht.

Der prozentuale Anteil der Kunststoffteile eines Produkts, die aus rezykliertem Plastik bestehen, reiche derzeit von 80 Prozent bis zu 20 Prozent bei den technisch komplexen helleren Farbprodukten, hiess es weiter. Das Ziel von Logitech sei es, den Prozentsatz des Recyclinganteils in jedem Produkt weiterhin zu erhöhen.

(SDA)