Die FDP-Fraktion war bei der Bekämpfung des Gesetzes allein auf weiter Flur. «Es geht bei der Vorlage nicht primär um Kostendämpfung, sondern um Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit für unser Krankensystem», sagte Patrick Hässig (GLP/ZH). Wer der Bevölkerung vorschreibt, dass sie einzahlen muss, soll seiner Meinung nach auch festlegen, wie viel an der Spitze verdient wird.