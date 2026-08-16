Bau an Spitze, Banken am Tabellenende

Nach Branche sticht laut der «NZZ» das Baugewerbe als Spitzenreiter hervor. Es sei die einzige Branche, in der die Firmen nominal und real mit höheren Lohnanpassungen rechneten als vor einem Jahr. Sie erwarteten der Umfrage zufolge ein nominales Plus von 2 Prozent (Vorjahr: 1,6 Prozent). Gründe dafür sind laut dem KOF Institut die gute Geschäftslage und der Fachkräftemangel.