Eine wichtige Trennlinie bleibt laut der Studie die Elternschaft. Nach der Familiengründung geht die Einkommensschere stark auf. Bei Kinderlosen sank der Einkommensrückstand der Frauen zwischen den Jahrgängen 1965 und 1995 von 27 auf sieben Prozent. Bei Eltern verringerte er sich zwar ebenfalls, blieb aber mit 51 Prozent deutlich grösser.