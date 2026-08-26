Die sogenannten «Top-Performer» erhalten dabei mit rund 3,9 Prozent mehr fast doppelt so viel wie Mitarbeitende mit durchschnittlicher Leistung, die auf eine Lohnerhöhung von rund 2,0 Prozent kommen. Arbeitnehmende mit unterdurchschnittlicher Leistung erhalten gemäss der Umfrage im Schnitt lediglich 0,8 Prozent mehr.