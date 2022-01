Lola’s Kitchen: Diese Gründerin will mit veganem Kuchen die Welt erobern

Die Business-Idee

Backen ganz ohne Eier, Butter und Zucker? Dass das möglich ist und dazu auch noch skalierbaren Erfolg bringen kann, beweist Gründerin Alina Russ mit ihrem Zürcher Startup Lola’s Kitchen. Das Ziel: «Superleckere vegane Kuchen herzustellen, die gesund sind und dazu ‹wow› aussehen.» Und dass die Cupcakes, Torten und Pralinés echte Hingucker sind, die einem trotz gesunden Zutaten das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, zeigt Russ ihren mehr als 13’000 Followern auf Instagram (@lolasvegankitchen) täglich. Mittlerweile beschäftigt sie zehn Mitarbeitende und erobert den Schweizer Markt.

Die Gründer

Auf Instagram fing 2017 alles an: «Aus einem immer erfolgreicheren Kanal wurde nach und nach ein echter Business-Case», erinnert sich Russ. «Ich habe selbst Laktose- und Glutenunverträglichkeiten und wollte ohne Reue geniessen können.» Die gelernte Köchin und Restaurantfachfrau mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing beginnt zunächst für sich und ihren an Diabetes erkrankten Vater Rezepte ohne Milch, Weissmehl und raffinierten Zucker zu erstellen, teilt die Fotos von den pompös dekorierten Leckereien auf Instagram und beginnt ihre Produkte zu verkaufen. Zunächst macht sie das neben ihrem Hauptjob im Corporate-Bereich auf Headoffice-Ebene.

«Eine Messeteilnahme 2018 hat mir die Augen geöffnet, dass mein Hobby skalierbares Startup-Potenzial hat», sagt Russ. Denn an den zwei Messetagen verkauft sie nicht nur 1500 Stück Kuchen. Am Montag danach hat sie sogar eine Bestellung von Google im Postfach, das 800 Stück ihrer gesunden Leckereien wünscht. 2019 kündigt sie ihre Festanstellung, eröffnet einen Webshop und einen Kuchenladen in der Zürcher Steinstrasse 27.

Der Markt

Lebensmittelunverträglichkeiten nehmen seit Jahren zu – auch hierzulande. Laut Allergiezentrum Schweiz gibt in Umfragen jeder Dritte an, an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zu leiden. Diagnostiziert werden bei etwa 2 bis 6 Prozent der Schweizer Bevölkerung Lebensmittelallergien. Glutenhaltiges Getreide, Milchprodukte und Eier gehören zu den häufigsten Auslösern. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Menschen bewusst zuckerfrei oder vegan ernähren, also komplett auf tierische Produkte verzichten möchten. Laut Statista hat sich der Anteil der Veganer in der Gesamtbevölkerung von 2020 bis 2021 auf 0,6 Prozent verdoppelt. Gesunde Backerzeugnisse sind also ein Megatrend mit Wachstumspotenzial.

Lola’s Kitchen liefert nicht nur individuelle Kuchen und Torten zu jedem Anlass, sondern auch vegane Varianten von Kuchen-Klassikern sowie fruchtige, schokoladige und Apéro-Cake-Boxen. «Die Rezepte haben wir selbst entwickelt und standardisiert, um jedem Konsumierenden dasselbe Geschmackserlebnis zu gewährleisten und die Produktion zu optimieren», so Alina Russ.

Die Startup-Serie upbeat wird Ihnen von der Credit Suisse präsentiert.

zu Credit Suisse »



Das Kapital

Organisch gewachsen, konnte sich das Jungunternehmen die ersten Jahre selbst finanzieren. Eine erste Finanzierungsrunde, mit der eine Co-Gründerin das Startup ergänzt, ist im Abschluss: «Weil wir immer mehr Anfragen von Restaurants, Hotels und Händlern bekommen, stehen wir vor einer grossen Expansions-Challenge», so Russ. «Wir müssen die Produktionskapazitäten erweitern. Ich rechne damit, dass sich mein Team in den nächsten zwei Jahren verdoppeln wird.»

Die Chance

Die Stabilisierung des gesamten Schweizer Marktes, vor allem mit weiteren B2B-Kunden, ist das erste Ziel. 2023 will Alina Russ mit ihren veganen Versuchungen in den deutschen Markt expandieren. «Hierzu suchen wir Produktionspartner vor Ort», so Russ.