Experten lobten sowohl die Erlösentwicklung und den erhöhten Ausblick als auch den angekündigten Zukauf. Die Übernahme ist nach Einschätzung des Citi-Experten Andrew Lowe sowohl strategisch sinnvoll als auch finanziell attraktiv. Zudem seien die Zahlen des dritten Quartals besser als erwartet ausgefallen. Er geht daher davon aus, dass die Durchschnittsschätzung für den Gewinn je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen wird.