Zum Schutz von Unternehmen vor steigenden Energiepreisen verlängert die britische Regierung ihre Hilfen um ein Jahr bis Ende März 2024. Dafür stehen insgesamt 5,5 Milliarden Pfund (6,24 Mrd Euro) bereit, wie das Finanzministerium in London am Montagabend mitteilte. Demnach werden von April an die Gas- und Strompreise pro Einheit gesenkt: Bei Gasrechnungen werden automatisch bis zu 6,97 Pfund pro Megawattstunde (MWh) und bei Stromrechnungen bis zu 19,61 Pfund von Rechnungen abgezogen.

09.01.2023 20:02