Die konservative britische Regierung will die Migration deutlich einschränken und verschärft die Visabedingungen für ausländische Arbeitskräfte. Von Frühling 2024 an müssen Facharbeiter mindestens 38 700 Pfund (45 150 Euro) statt bisher 26 200 Pfund Jahresgehalt beziehen, damit sie nach Grossbritannien kommen dürfen. Das kündigte Innenminister James Cleverly am Montag im Parlament in London an.

04.12.2023 18:23