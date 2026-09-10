Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen und es sollen mehr als 80 neue Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.
awp-robot/ra
(AWP)
Lonza plant den Bau einer grossen kommerziellen Spray-Drying-Anlage am Standort Bend im US-Bundesstaat Oregon. Mit der neuen Anlage will der Pharmazulieferer seine Position als führender Anbieter von Spray-Drying-Kapazitäten in den USA stärken.
Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen und es sollen mehr als 80 neue Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.
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