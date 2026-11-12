Steinmetz Vilela leitet derzeit das internationale Personalwesen bei Alnylam Pharmaceuticals für Europa, Kanada und Japan. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei Alexion Pharmaceuticals, Novartis und Sandoz inne. Bei Lonza soll sie unter anderem die Organisations- und Führungsentwicklung sowie die Kulturveränderung und Talentförderung vorantreiben, wie es heisst.