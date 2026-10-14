Das Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (CHI) - die Division soll im zweiten Semester 2026 an die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds gehen - hat sich laut Lonza wie erwartet entwickelt. Nach Vollzug des Deals ist noch im vierten Quartal 2026 ein Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken geplant, bekräftigte Lonza.