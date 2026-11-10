Bei Publica habe sich bis heute keine Person gemeldet, die im Zusammenhang mit dem Vorfall kontaktiert oder geschädigt worden wäre. Auch lägen dem Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, das dem Verteidigungsdepartement VBS unterstellt ist, weiterhin keine Hinweise darauf vor, dass Daten aus dem Angriff im Darkweb veröffentlicht wurden.