«Den an der Vorfallsbewältigung beteiligten Bundesstellen (aus verschiedenen Departementen) sind keine konkreten Lösegeldforderungen an sie bekannt», heisst es in der Antwort von Sepos-Sprecherin Ursina Bentele vom Dienstag. Dies im Gegensatz zum Softwarelieferanten von Publica, dort allerdings «nicht mit einem Betrag oder einer Frist konkretisiert».
Bei Publica habe sich bis heute keine Person gemeldet, die im Zusammenhang mit dem Vorfall kontaktiert oder geschädigt worden wäre. Auch lägen dem Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, das dem Verteidigungsdepartement VBS unterstellt ist, weiterhin keine Hinweise darauf vor, dass Daten aus dem Angriff im Darkweb veröffentlicht wurden.
Bei dem angegriffenen Unternehmen handelt es sich um die PK Softech AG, wie Publica. Der Softwarelieferant hatte den Cyberangriff Ende September festgestellt und daraufhin Strafanzeige erstattet. Zudem informierte er die zuständigen Bundesstellen, Publica sowie weitere Kunden, darunter die Pensionskasse der Stadt Zürich.
(AWP)