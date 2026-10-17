Die Fahrzeuge wurden in Spiez oder Kandersteg auf Flachwagen verladen und durch den 1913 eröffneten 14,6 Kilometer langen Lötschbergtunnel nach Brig oder ins italienische Domodossola und zurück befördert. Das schreibt der Bahnhistoriker und ehemalige BLS-Mitarbeiter Patrick Belloncle in seinem Buch «Das grosse Buch der Lötschbergbahn». Wer sein Auto transportieren lassen wollte, musste dies zwei bis drei Tage im Voraus anmelden. Zudem war das Angebot teuer - entsprechend wenige Autofahrer nutzten es.