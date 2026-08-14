Eine Drohne ist in den lettischen Luftraum eingedrungen und von Kampfjets eines Nato-Partnerstaats abgeschossen worden. Nach Militärangaben haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Die Entscheidung zum Abschuss sei getroffen worden, um eine Gefährdung der Bevölkerung Lettlands abzuwenden, sagte Verteidigungsminister Raivis Melnis. Das Militär hatte zuvor Luftalarm ausgelöst und die Menschen in dem Baltenstaat aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten und sich in Sicherheit zu bringen.