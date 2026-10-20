Im dritten Quartal erzielte RTX einen bereinigten Umsatz von knapp 25 Milliarden Dollar, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der tatsächliche Überschuss wuchs um gut ein Drittel auf fast 2,6 Milliarden Dollar. Der freie Barmittelzufluss brach zwar um fast die Hälfte auf rund 2,1 Milliarden Dollar ein. Im Gesamtjahr soll er mit 9 bis 9,2 Milliarden Dollar jedoch höher ausfallen als noch im Sommer angekündigt.
Raytheon stellt Rüstungsgüter wie die Patriot-Flugabwehrsysteme her, die derzeit auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen. Collins liefert allerlei Technik für die Luft- und Raumfahrt, von Rumpfteilen über Passagiersitze bis zu Triebwerksgondeln.
Pratt & Whitney baut zusammen mit Partnern wie dem deutschen Anbieter MTU Antriebe für Passagierjets wie die stark gefragte A320neo-Reihe des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus . Dessen Chef Guillaume Faury hatte den Triebwerkshersteller vor allem Anfang des Jahres dafür gescholten, nicht genügend Turbinen zu liefern./stw/men/jha/
(AWP)