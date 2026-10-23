Die Direktflugtochter hatte bereits vor einigen Tagen die geplanten Dubai-Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn gestrichen, wenn auch unter dem Hinweis auf die hohen Kerosinkosten. Nun fallen auch die täglichen Verbindungen aus Berlin zunächst weg. Lufthansa strebt jetzt den 25. November an, um Dubai wieder anzufliegen. Die Flüge waren wegen des Iran-Kriegs im März eingestellt worden./ceb/DP/mis