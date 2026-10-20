Schwerpunkte bleiben Strecken nach Nord- und Südamerika sowie Asien. Am grössten deutschen Drehkreuz Frankfurt kommen ab März zwei zusätzliche Ziele in Japan in den Flugplan der Lufthansa. Zudem will Lufthansa ab dem 5. Mai 2027 als einzige europäische Airline dreimal wöchentlich direkt in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Ohio, Columbus, fliegen. Dem Portal «Aerotelegraph» zufolge garantiert dabei die lokale Wirtschaftsförderung einen Teil des Umsatzes. Die Verbindung nach Seattle wird von der Lufthansa auf die Tochtergesellschaft Discover verlagert.