Dazu trugen auch Sondereffekte bei, wie die Fluglinie am Dienstag mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte immerhin um sechs Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Für das laufende Jahr erwartet Vorstandschef Carsten Spohr jetzt jedoch noch deutlich höhere Ausgaben für Kerosin. Insgesamt dürfte die Treibstoffrechnung auf 9,3 Milliarden Euro klettern. Das sind 600 Millionen Euro mehr als noch im Sommer angekündigt./stw/stk
(AWP)