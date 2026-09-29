Der erste Boeing-Grossraumjet vom Typ 777X soll im ersten Quartal 2027 zur Lufthansa-Flotte stossen, gefolgt von weiteren Maschinen des Typs - mit rund sieben Jahren Verspätung. Spohr will sich auf Boeings Ankündigungen angesichts der immer neuen Verzögerungen jedoch nicht verlassen. Für den Sommerflugplan 2027 habe die Lufthansa bisher keine einzige Boeing 777X eingeplant und setze stattdessen weiter auf die Ersatzlösung Airbus A340. Der «Plan B» sei zu «Plan A» geworden, sagte Spohr.