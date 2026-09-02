«Schwachstellen anpacken»

Seine wichtigste Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass Zentraleuropa mit der Lufthansa weiterhin eine leistungsfähige grosse Airline hat. «Wir haben in der Finanz- und in der Corona-Krise erlebt, wie gefährlich es ist, wenn internationale Akteure plötzlich ausfallen. Wir müssen fähig sein, Kerninfrastrukturen selber zu betreiben - ob im Finanzwesen, bei der Energie oder eben in der Logistik.» Europa dürfe sich nicht von Chinesen, Amerikanern oder anderen abhängig machen.