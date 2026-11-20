Die Aktie verlor am Freitagmorgen knapp ein Prozent und hielt sich damit etwas besser als der Gesamtmarkt. Das im MDax notierte Papier war in den letzten Wochen zudem gut gelaufen und kommt auf Monatssicht auf einen Gewinn von rund 20 Prozent. Im laufenden Jahr fällt das Plus mit rund vier Prozent hingegen eher schmal aus.