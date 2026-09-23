In der 12-jährigen Amtszeit von Salzmann habe sich die LUKB zu einer der führenden Universalbanken der Schweiz entwickelt, so der VRP weiter. «Daniel Salzmann ist die treibende Kraft hinter dem einzigartigen Geschäftsmodell der LUKB.» Insbesondere habe er Kompetenzzentren aufgebaut, mit denen die Bank heute in ausgewählten Bereichen zu den national führenden Anbietern zähle.