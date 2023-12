Trotz der festgefahrenen Verhandlungen will sich Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva weiterhin für einen raschen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur einsetzen. «Ich arbeitete weiterhin daran. Ich gebe nicht auf», sagte Lula bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen am Montag in Berlin. Der Mercosur-Gipfel am Donnerstag in Rio de Janeiro sei ein entscheidender Moment in den Verhandlungen. «Fast 23 Jahre arbeiten wir an diesem Abkommen, bis heute ist es nicht abgeschlossen worden», sagte Lula. «Ich hoffe, dass die Europäische Union zeigt, dass sie an dem Abschluss des Vertrags interessiert ist.»

04.12.2023 17:56