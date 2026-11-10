Durch den nahtlosen Wechsel von Salzmann vom Direktorium in den Verwaltungsrat sieht Brunner eine mögliche Gefährdung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Kritisch sieht sie auch, dass bereits der Vater des neuen CEO Direktor und Verwaltungsratspräsident der LUKB war. Damit werde das «Amt gewissermassen in der Familie weitergegeben».