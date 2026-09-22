Macron ruft zu Zusammenarbeit auf und will Mut machen

Macron sprach sich bei den Vereinten Nationen zudem dafür aus, angesichts der zahlreichen Krisen und einer Rückkehr des Rechts des Stärkeren nicht klein beizugeben. Dem Geist der Niederlage dürfe man nicht nachgeben - weder mit Blick auf Kriege, noch wenn es um das Klima, Künstliche Intelligenz oder den internationalen Zusammenhalt geht. «Die Frage, die sich uns auf sehr einfache Art stellt, ist, ob wir in diesem Naturstatus mit einer Art Rückkehr des Gesetzes des Dschungels oder in einer zivilisierten internationalen Gesellschaft leben wollen.» Aufgabe sei es, fest an der Seite der UN zu stehen, um zusammen über das Gemeinwohl zu entscheiden./rbo/DP/nas