Diese Menschen seien «allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer vermeintlichen Religion» ins Visier genommen worden, sagte Macron. Es sei das erste Mal, dass ein Terroranschlag geplant wurde, «um unsere Landsleute, unsere Kinder, allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder der Religion, die man ihnen zuschreibt, zu töten.» Aus dem Élysée-Palast hiess es dazu später, der Staatschef habe dabei von der ersten rassistischen Attacke aufgrund der Hautfarbe gesprochen - er vergesse keineswegs die zahlreichen antisemitischen Anschläge, die Frankreich in Trauer gestürzt hätten./vni/DP/he