Reise trotz jüngster Angriffe auf Riads Flughafen

Der Besuch fand vor dem Hintergrund des Konflikts im Jemen statt, der sich auch auf Saudi-Arabien selbst auswirkt. Die saudische Regierung unterstützt die international anerkannte Regierung im Jemen im Kampf gegen die Huthi-Miliz. Dabei stand zuletzt auch der Flughafen in der Hauptstadt Riad unter Beschuss.