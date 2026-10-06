Während eines landesweiten Protesttags an diesem Dienstag kam es in Paris und zahlreichen Grossstädten zu Demonstrationen, an denen sich nach Angaben des Innenministeriums 256.000 Menschen beteiligten. Alleine in Paris kamen demnach 56.000 Menschen zu einem Protestzug zusammen. Bildungsgewerkschaften sprachen von frankreichweit 450.000 Teilnehmern bei den Demonstrationen. Die Gewerkschaften hatten sich erstmals dem Protest der Schüler für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen angeschlossen - ebenso waren Lehrer und Eltern dabei.