Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die von ihm kurzfristig angesetzte Parlamentswahl mit einer Ausdehnung seines Mitte-Bündnisses gewinnen. «Ich setze auf Sieg», sagte Macron in einem Interview der Zeitung «Le Figaro» am Dienstag. Er wolle in den nächsten Tagen «all denen die Hand reichen, die zum Regieren bereit sind». Sein Bündnis müsse sich breiter aufstellen und seine Linie klarer formulieren.