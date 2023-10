Die französisch-schweizerischen Beziehungen hätten sich deutlich entspannt, was durch diesen Präsidentenbesuch belegt werde, so Juillard. Was die Gründe für diese Besserung betreffe, so stellt er fest, dass «die Zeit die Dinge in Ordnung bringt». Die guten persönlichen Beziehungen von Berset und Macron hätten sicherlich auch eine Rolle gespielt.